Jovem morre ao cair de teto durante protestos na França

Um jovem morreu após cair do teto de um supermercado no noroeste da França, durante os protestos que se seguiram à morte de um adolescente por um agente da polícia, informaram fontes policiais e do Ministério Público nesta sexta-feira (30).



As duas versões sobre o ocorrido divergem.



A polícia informou que o jovem caiu "durante um saque" ao supermercado, enquanto o Ministério Público de Rouen afirmou que o estabelecimento "não estava sendo atacado" na ocasião.



A vítima, na casa dos 20 anos, tinha subido juntamente com outro jovem no teto de um shopping center, onde há muitas lojas desativadas, acrescentou o promotor, Frédéric Teillet.



A prefeitura informou que o rapaz caiu do teto e ficou gravemente ferido. Segundo o promotor, ele morreu à tarde.



"O segundo indivíduo, que foi detido, explicou que os dois subiram no teto por volta das 05h (00h de Brasília) para tentar entrar em uma loja para recuperar um objeto, sobre o qual não deu detalhes, e que teria caído dentro" do estabelecimento, informou Teillet.



A França vive desde a terça-feira uma onda de protestos e violência urbana, provocada pela morte de um jovem, baleado por um policial na periferia de Paris.