Google bloqueia acesso a sites de notícias no Canadá após lei exigir pagamento

O Google se tornou nesta quinta-feira o mais recente gigante do Vale do Silício a bloquear o acesso a sites de notícias canadenses a partir da sua plataforma, depois que Ottawa aprovou um projeto de lei que obriga as gigantes digitais a pagarem por este conteúdo.



O texto, convertido em lei na semana passada, busca apoiar o setor de produtores de notícias do Canadá, que observou o fechamento de centenas de publicações na última década.



A lei exige que as gigantes digitais façam acordos com a mídia e os sites de notícias canadenses envolvendo as notícias e informações que são compartilhadas em suas plataformas.



O Google afirmou que a nova lei "é impraticável". Em seu blog, acrescentou que "será mais difícil para os canadenses encontrar notícias na internet, e, para os jornalistas, atingir seu público".



Os usuários canadenses ainda poderão acessar os sites de notícias digitando seu endereço diretamente no navegador, ou por meio de aplicativos.



A Meta, outra gigante da tecnologia, anunciou na última quinta-feira que também bloquearia os sites de notícias canadenses em suas plataformas.



A norma do Canadá se baseia no New Media Bargaining Code da Austrália, o primeiro deste tipo no mundo a conseguir que Google e Meta pagassem pelo conteúdo de notícias em suas plataformas.



No fim de 2021, a AFP assinou com o Google um acordo de cinco anos sobre direitos conexos, para pagamento pelo conteúdo procedente da agência.



