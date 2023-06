Policial que matou adolescente na França pede perdão a família da vítima

436

O policial que matou anteontem um adolescente durante um controle de tráfego no subúrbio de Paris, provocando distúrbios na França, pediu perdão à família da vítima, informou seu advogado nesta quinta-feira (29).



"As primeiras palavras que ele pronunciou eram para pedir perdão, e as últimas, para pedir perdão à família", declarou Laurent-Franck Liénard ao canal BFMTV.



"Meu cliente ficou extremamente comovido com a violência desse vídeo, ao qual assistiu pela primeira vez quando estava sob custódia da polícia", descreveu o advogado, referindo-se à gravação que mostra o policial atirando no jovem, de 17 anos. "Ele está destruído. Não acorda de manhã para matar gente. Não quis matar", acrescentou.



A Justiça decretou hoje a prisão preventiva do policial, de 38 anos, por homicídio doloso. O advogado anunciou que irá recorrer amanhã da prisão preventiva de seu cliente.