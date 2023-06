Balão chinês não coletou dados enquanto sobrevoava os EUA, diz Pentágono

436

O balão espião chinês abatido por um caça dos Estados Unidos sobre o Atlântico em fevereiro não coletou dados de inteligência ao sobrevoar o país, afirmou o Pentágono nesta quinta-feira (29).



"Nossa avaliação agora é de que ele não coletou [dados] enquanto estava transitando pelos Estados Unidos ou sobrevoando os Estados Unidos", disse o porta-voz do Departamento de Defesa, Pat Ryder.



Segundo Ryder, os EUA tomaram medidas para mitigar a atuação do balão. "Certamente os esforços que fizemos contribuíram" para isso, observou, sem dar detalhes.



O enorme balão repleto de eletrônicos sobrevoou o território americano do Alasca à Carolina do Sul, entre o fim de janeiro e o início de fevereiro deste ano, e passou por cima de instalações militares, gerando preocupações de que Pequim estivesse recolhendo dados vitais de inteligência.



Até que, em 4 de fevereiro, o artefato foi derrubado perto da costa da Carolina do Sul e recuperado do oceano Atlântico pelas forças armadas americanas, que estão estudando seu conteúdo desde então.



O incidente despertou tensões nas relações entre Pequim e Washington. Uma viagem do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, à China destinada a fortalecer os laços entre os países, marcada para fevereiro havia tempo, foi cancelada.



A China negou que o balão tivesse como objetivo coletar informações de inteligência e disse que havia se desviado de sua rota ao entrar no espaço aéreo dos Estados Unidos.



No início de junho, pouco antes da visita reagendada de Blinken a Pequim, na qual ele encontrou o presidente Xi Jinping, a Casa Branca buscou minimizar o episódio.



"Não acho que a liderança [chinesa] sabia onde estava e sabia o que havia nele e sabia o que estava acontecendo", disse o presidente Joe Biden. "Acredito que tenha sido mais constrangedor do que intencional."