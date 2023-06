Apoio ao presidente Petro despenca na Colômbia, diz pesquisa

436

O apoio ao presidente Gustavo Petro, que está perto de completar seu primeiro ano no poder, está despencando na Colômbia, de acordo com uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira (29).



Conforme sondagem da empresa Invamer, 61% dos entrevistados desaprovaram a gestão do presidente, que enfrenta grandes dificuldades para conseguir que o Congresso aprove suas propostas de reformas.



Em abril, a reprovação foi de 57% e, em fevereiro, foi de 51%, segundo o Invamer. Quando o governo foi instalado, era de 20%.



Desde que chegou à Casa de Nariño, em 7 de agosto de 2022, Petro substituiu 10 dos 19 ministros, e seus críticos acusam-no de desorganização e de improvisação.



Em junho, o primeiro presidente de esquerda da Colômbia viveu um de seus maiores escândalos por um trama que inclui o roubo de uma pasta com milhares de dólares, interrogatórios com polígrafo e supostas escutas telefônicas ilegais que levaram à saída de Laura Sarabia, seu braço direito, e de Armando Benedetti, embaixador na Venezuela.



Em áudios vazados pela imprensa, Benedetti fala sobre supostas irregularidades no financiamento da campanha presidencial. As autoridades investigam o caso.



Segundo o Invamer, 70% das pessoas consultadas acham que o país está "piorando".



A insegurança, o alto custo de vida, a economia e a corrupção são os problemas que mais preocupam os colombianos.



Nessa pesquisa, realizada entre os dias 16 e 24 de junho, foram entrevistadas 1.200 pessoas nas principais cidades do país. A margem de erro é de 2,83%.