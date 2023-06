Biden usa aparelho contra apneia do sono

436

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, faz uso de um aparelho para tratar a apneia do sono, o que explica as marcas observadas em seu rosto há alguns dias, informou a Casa Branca nesta quarta-feira (28).



Biden usa um aparelho CPAP, revelou o vice-porta-voz da Presidência, Andrew Bates. O dispositivo, que também pode ser usado para prevenir o ronco, possui elásticos.



O presidente "divulgou seu histórico de apneia do sono em diversos relatórios médicos" desde 2008, lembrou Bates. "Ontem à noite, ele usou um aparelho CPAP, o que é comum entre pessoas com este histórico".



Biden, de 80 anos, é o presidente mais velho que os Estados Unidos já tiveram. Se ele for reeleito em 2024, terminará seu segundo mandato com 86 anos.