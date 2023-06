Madonna é hospitalizada com infecção bacteriana e turnê é adiada

436

A cantora Madonna se recupera de uma infecção bacteriana grave, que a deixou na UTI por vários dias, anunciou seu empresário Guy Oseary nesta quarta-feira (28).



"Sua saúde está melhorando, porém ela ainda está sob cuidados médicos", informou Oseary. "Espera-se uma recuperação completa."



O empresário acrescentou que a turnê Celebrations, que deveria começar no próximo dia 15 de julho em Vancouver, Canadá, foi adiada até novo aviso.



A turnê mundial, com shows nos Estados Unidos e na Europa e ingressos quase esgotados, foi anunciada como uma homenagem à carreira de Madonna, de mais de quatro décadas.



Em seu comunicado nas redes sociais, Oseary prometeu fornecer mais informações assim que possível, entre elas as novas datas da turnê.