O presidente colombiano, Gustavo Petro, acusou a Rússia, nesta quarta-feira (28), de "violar os protocolos de guerra" após um ataque contra civis em um restaurante no leste da Ucrânia, que deixou dez mortos e três cidadãos colombianos feridos, incluindo o escritor Héctor Abad Faciolince.



"A Rússia atacou três civis colombianos indefesos", tuitou Petro, que até o momento tinha se abstido de condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia. Na terça-feira, Abad estava em uma pizzaria de Kramatorsk com o ex-delegado de paz Sergio Jaramillo, negociador no processo que levou ao desarmamento da guerrilha das Farc em 2017, e a jornalista Catalina Gómez, quando o estabelecimento foi atingido por um míssil.