EUA tem queda expressiva em reservas comerciais de petróleo

As reservas comerciais de petróleo tiveram uma queda expressiva na semana passada nos Estados Unidos, muito acima do esperado pelo mercado, segundo números divulgados na terça-feira (27) pela Agência americana de Informação sobre Energia (EIA).



Na semana encerrada em 23 de junho, as reservas comerciais de petróleo americanas diminuíram 9,6 milhões de barris (mb) contra os 1,5 mb esperado pelos analistas, segundo um consenso coletado pela agência Bloomberg.



As reservas se situam em 453,7 milhões de barris.



O governo americano, por outro lado, usou 1,4 mb extra de suas reservas estratégicas, que chegam a 348,6 mb.



"Entre a queda das reservas comerciais e a das estratégicas, foram usados 11 mb, associados a uma demanda alta por gasolina nas últimas duas semanas, o que pressiona os preços para cima", explicou à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.



Os preços do petróleo, em baixa antes do informe, dispararam: por volta das 15h40 GMT (12h40 de Brasília), o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto registrava alta de 2,28% a 73,91 dólares em Londres, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) para entrega no mesmo mês subia 2,50% a 69,39 dólares em Nova York.



A demanda por gasolina alcançou 9,3 mb diários (mbd) nas últimas duas semanas, antes do início da temporada de viagens de carro, que começa no feriado de 4 de julho, Dia da Independência dos EUA.



"A demanda por gasolina aumenta porque os preços nos postos são muito inferiores que no ano passado", afirmou Lipow.



Uma forte alta das exportações (de 795.000 mbd) também contribuiu para a queda das reservas comerciais de petróleo.



A produção americana se mantém estável em 12,2 mbd.