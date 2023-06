Quatro israelenses são detidos por violência contra palestinos na Cisjordânia

436

Quatro israelenses acusados de cometer atos de violência contra palestinos na semana passada no norte da Cisjordânia ocupada foram postos em detenção administrativa, anunciou o Ministério da Defesa nesta quarta-feira (28).



A detenção administrativa, uma disposição polêmica, permite que Israel detenha suspeitos, na maioria palestinos, sem acusações ou julgamentos.



Um funcionário do Ministério da Defesa, que pediu para não ser identificado, disse à AFP que esta medida raramente é aplicada aos israelenses, afirmando que o ministro da Defesa, Yoav Gallant, assinou a ordem "recentemente".



Os quatro detidos são acusados de terem participado de confrontos na Cisjordânia na semana passada e de terem "colocado a vida de pessoas inocentes em perigo", segundo esta fonte. Eles também danificaram propriedades palestinas e incendiaram carros.



Os confrontos ocorreram logo depois que dois palestinos mataram quatro israelenses a tiros perto do assentamento judaico de Eli, no norte da Cisjordânia. Os dois agressores foram mortos a tiros.



O ataque foi uma resposta à incursão letal do Exército israelense em Jenin, segundo o movimento islâmico palestino Hamas.



Desde o início do ano, pelo menos 176 palestinos, 25 israelenses, uma ucraniana e um italiano morreram em atos de violência relacionados com o conflito, conforme balanço da AFP baseado em fontes oficiais israelenses e palestinas.