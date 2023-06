Kevin Spacey comparece à Justiça inglesa para ser julgado por agressão sexual

436

O ator americano Kevin Spacey compareceu à Justiça inglesa nesta quarta-feira (28), no início de um julgamento muito aguardado por 12 agressões sexuais contra vários homens entre 2001 e 2013, as quais ele nega "categoricamente".



O vencedor de dois Oscars, de melhor ator por "Beleza Americana" (1999) e ator coadjuvante por "Os Suspeitos" (1995), chegou ao Tribunal da Coroa de Southwark, no sul de Londres, mais de duas horas antes do início da primeira audiência.



Vestido com um terno escuro, camisa azul e gravata rosa, Spacey, 63 anos, desceu de um táxi acompanhado de duas pessoas de sua equipe e cumprimentou com descontração os jornalistas que o esperavam na entrada do tribunal.



O julgamento deve durar quatro semanas e a primeira sessão foi dedicada a questões processuais.



A Promotoria começará a apresentar seus argumentos contra Spacey na sexta-feira, assim que os argumentos preliminares forem resolvidos e o júri selecionado.



- "Defender sua inocência" -



A estrela de Hollywood foi acusada em novembro pela Promotoria britânica de sete agressões sexuais entre 2001 e 2004, contra um homem a quem teria forçado, entre outras coisas, "a participar de uma relação sexual não consentida".



As acusações foram adicionadas aos vários processos que Spacey enfrenta na Justiça inglesa. Em maio de 2022, ele foi acusado de cinco agressões sexuais contra três homens entre 2005 e 2013, quando era diretor do prestigioso teatro Old Vic de Londres.



Nenhuma das supostas vítimas pode ser identificada, segundo a legislação inglesa.



Em uma das várias audiências anteriores realizadas antes da abertura do julgamento, o advogado Patrick Gibbs afirmou que "Spacey nega categoricamente qualquer tipo de criminalidade neste caso" e espera "defender sua inocência".



Por sua cooperação com as autoridades judiciais britânicas, o ator ficou em liberdade sem medidas cautelares, o que lhe permitiu continuar trabalhando, embora sua carreira tenha sido severamente afetada por estas acusações e por outras já apresentadas nos Estados Unidos, das quais foi absolvido.



Em janeiro, ele recebeu na cidade italiana de Turim o prêmio "La estrella" da Mole Antonelliana, instituição pública que abriga o Museu Nacional do Cinema, "em sinal de reconhecimento" por sua "contribuição estética e autoral para o desenvolvimento da arte dramática".



"Minha vida segue em frente. Nunca me escondi, não vivi em uma caverna. Fui a restaurantes, vi meus amigos, encontrei pessoas que me defenderam e me apoiaram", disse ele à imprensa italiana.



Spacey foi uma das grandes estrelas acusadas no movimento global #MeToo, que surgiu em 2017 a partir do caso do produtor de cinema americano Harvey Weinstein.



Ele foi acusado de agressão sexual por vários jovens nos Estados Unidos e a onda de denúncias destruiu sua carreira de sucesso.