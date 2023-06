Poeira, morte e escombros após míssil atingir restaurante na Ucrânia

436

Ievhen está coberto de poeira. Ele estava jantando em um restaurante popular em Kramatorsk, uma cidade no leste da Ucrânia, quando um foguete russo destruiu o estabelecimento, deixando ao menos quatro mortos e dezenas de feridos.



"Há muitas pessoas lá embaixo. Há crianças debaixo dos escombros", diz o homem à AFP, visivelmente chocado após a explosão que atingiu o restaurante Ria Pizza no início da noite desta terça-feira (27).



Ievhen e dois de seus amigos conseguiram sair do local destruído, mas outro ainda está lá dentro. "Estávamos prestes a sair, ele está debaixo dos escombros", explica.



Em frente à fachada destruída do restaurante, com seu interior ainda parcialmente em chamas, uma multidão de civis se reuniu junto com soldados, socorristas, o prefeito da cidade e o governador.



O último balanço das autoridades é de quatro mortos e mais de 40 feridos, incluindo um bebê de oito meses.



"Pode haver gente sob os escombros, o número final de vítimas ainda está sendo esclarecido", disse a Procuradoria-Geral, que informou que há outros cinco feridos por um projétil que caiu nas imediações da cidade.



O estabelecimento, localizado no centro de Kramatorsk, era popular entre jornalistas e militares.



Nele estavam precisamente o ex-comissário de paz da Colômbia Sergio Jaramillo e seu compatriota romancista Héctor Abad Faciolince, que sofreram "ferimentos leves", segundo um comunicado firmado por ambos.



Com eles estava a jornalista colombiana Catalina Gómez, também com lesões leves, e a escritora ucraniana Victoria Amelina, "em estado crítico por uma lesão na cabeça, provavelmente pelos vidros e escombros que voaram".



Kramatorsk, uma cidade com 150.000 habitantes, é a última grande área urbana sob controle ucraniano no leste do país e está a cerca de 30 quilômetros da linha de frente.



Ruslan, um chef de 32 anos, confirma que havia "bastante gente" no momento do impacto.



"Eu estava lá, em pé, e fui soterrado", diz ele. "Tive sorte", acrescenta, apontando para o céu.



Do lado de fora, Natalia diz que seu meio-irmão, Nikita, de 23 anos, ainda está lá dentro.



"Eles não conseguem tirá-lo [dos escombros], ele está coberto. As telhas caíram sobre ele", diz chorando.



- 'Ouviram um avião' -



Perto do restaurante, alguns prédios de apartamentos também foram atingidos e têm janelas quebradas.



Um soldado ucraniano de 19 anos, conhecido pelo codinome "Fantasma", estava próximo quando o ataque ocorreu. Suas mãos ainda estão cobertas de poeira.



"Os rapazes me disseram que ouviram um avião voando. Houve um assobio e depois uma explosão", diz ele à AFP.



O soldado entrou então no restaurante para ajudar. "Havia uma menina presa, ela estava ferida. Ainda não a retiraram", diz.



Kramatorsk, localizada a oeste de Bakhmut, uma cidade devastada que foi palco da batalha mais longa e sangrenta da guerra, tem sido alvo de bombardeios russos em várias ocasiões.



O mais mortal foi o da estação de trem, atacada em abril de 2022, poucas semanas após o início da invasão russa e justamente quando uma multidão de civis tentava deixar a cidade.



O ataque deixou 61 mortos e mais de 160 feridos entre os aproximadamente 4.000 civis presentes no local, uma tragédia que traumatizou a população.



A Rússia negou qualquer envolvimento no ataque.



Kramatorsk é um importante centro ferroviário e também abriga instalações militares.



Desde que as cidades de Donetsk e Luhansk, no leste, foram capturadas por separatistas pró-russos apoiados por Moscou em 2014, Kramatorsk funciona como a capital da província.