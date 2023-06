Grupo armado sequestra 14 funcionários da polícia no sul do México

436

Um grupo de catorze funcionários administrativos da polícia do estado mexicano de Chiapas (sul) foi sequestrado nesta terça-feira (27) por homens armados enquanto transitavam por uma estrada, informou a secretaria de Segurança local.



Os fatos ocorreram em um trecho de 35 quilômetros de estrada que conecta os municípios de Ocozocoautla a Tuxtla Gutiérrez, a capital de Chiapas, localizada a mais de 700 quilômetros a sudoeste da capital do país.



Forças estaduais e federais lançaram "uma operação de busca e localização de 14 homens membros desta instituição policial que foram privados de liberdade por pessoas armadas", detalhou um comunicado da secretaria estadual.



O ministério público estadual informou, por sua vez, que está investigando a origem e a autenticidade de "diversos materiais de vídeo e fotográficos" que circulam nas redes sociais e na mídia local, nos quais é mostrado o aparente momento do sequestro.



Nessas imagens, é possível ver vários indivíduos com armas longas e coletes à prova de balas ao lado de pelo menos três caminhonetes que bloqueiam a passagem em uma estrada.



O jornal Reforma publicou que os homens armados pararam o veículo que transportava os funcionários, tiraram seus telefones celulares e ordenaram que se deitassem no chão.



O grupo levou os homens enquanto deixou para trás um número indeterminado de mulheres, também funcionárias da polícia, de acordo com a versão do jornal.



Em Ocozocoautla, os confrontos entre criminosos e forças de segurança têm se multiplicado. A região é rota de migrantes e de tráfico de drogas.



O México registra mais de 350.000 assassinatos e cerca de 110.000 desaparecidos, a maioria atribuída às organizações criminosas, desde o início de uma polêmica ofensiva militar antidrogas em dezembro de 2006.