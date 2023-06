436

A Otan está pronta para se defender de qualquer ameaça vinda "de Moscou ou de Minsk", afirmou, nesta terça-feira (27), o secretário-geral da aliança transatlântica, Jens Stoltenberg, após a chegada do chefe do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, a Belarus.



Stoltenberg destacou que a Otan decidirá fortalecer seus sistemas de defesa durante uma cúpula em meados de julho, na Lituânia, para proteger todos os seus membros, especialmente aqueles que fazem fronteira com a Rússia e Belarus.