Ataque russo a restaurante ucraniano deixa ao menos 3 mortos e 42 feridos

Pelo menos três pessoas morreram e 42 ficaram feridas nesta terça-feira (27) em um ataque com foguetes russos que atingiu um restaurante popular no centro de Kramatorsk, no leste de Ucrânia, disseram as autoridades.



"Os corpos de três pessoas falecidas, incluído um menor nascido em 2008, foram retirados dos escombros. Entre os feridos, há uma criança nascida em 2022", indicou o Ministério do Interior ucraniano pelo Telegram.



O serviço de Situações de Emergência de Ucrânia informou no Telegram que 42 pessoas ficaram feridas no ataque que destruiu o restaurante Ria Pizza, um estabelecimento frequentado por jornalistas e militares.



Segundo a polícia ucraniana, a Rússia disparou dois foguetes terra-ar S-300.



Um repórter da AFP viu uma grande mobilização de ambulâncias, policiais e militares, além de inúmeros moradores reunidos em frente ao restaurante bombardeado.



Um cozinheiro coberto de poeira, Roslan, de 32 anos, disse que, no momento do ataque, "havia bastante gente" no restaurante e, apontando para si mesmo, acrescentou: "Tive sorte".



Uma mulher, Natalia, contou chorando que seu irmão Nikita, de 23 anos, estava na área de preparação de pizza e que os socorristas "não conseguem retirá-lo" dos escombros.



Kramatorsk, uma cidade de 150.000 habitantes antes da guerra, é o último grande centro urbano controlado pela Ucrânia no leste do país e fica a cerca de 30 quilômetros da linha de frente.