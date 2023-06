Bombardeio russo contra restaurante ucraniano deixa 2 mortos e 22 feridos

436

Dois foguetes russos atingiram, nesta terça-feira (27), um restaurante do centro da cidade ucraniana de Kramatorsk (leste) em um horário de grande movimentação, deixando ao menos dois mortos e 22 feridos.



"Houve dois disparos de foguetes na cidade de Kramatorsk (...) contra um estabelecimento de alimentação no centro da cidade, onde havia um grande número de civis", disse na televisão o governador da região de Donetsk, Pavlo Kyrylenko.



"Duas pessoas morreram e há 22 feridos, entre eles uma criança. Um estabelecimento de alimentação e várias casas ficaram danificados", informou, também pela TV, o ministro do Interior ucraniano, Igor Klymenko.



Segundo ele, ainda pode haver pessoas sob os escombros.