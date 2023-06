Restaurante ucraniano é atingido por bombardeio russo

436

Dois foguetes russos atingiram, nesta terça-feira (27), um restaurante do centro da cidade ucraniana de Kramatorsk (leste) em um horário de grande movimentação.



"Houve dois disparos de foguetes contra a cidade de Kramatorsk (...), contra um estabelecimento de alimentação no centro da cidade, onde havia um grande número de civis", disse na televisão o governador da região de Donetsk, Pavlo Kyrylenko.



"Agora vamos trabalhar no local para determinar o número de feridos e possíveis vítimas", acrescentou.



Um repórter da AFP viu uma grande mobilização de ambulâncias, policiais e militares, além de inúmeros moradores reunidos em frente ao restaurante bombardeado, Ria Pizza.



Um cozinheiro coberto de poeira, Roslan, de 32 anos, disse que no momento do ataque "havia bastante gente" no restaurante e, apontando para si mesmo, acrescentou: "Tive sorte".



Uma mulher, Natalia, contou chorando que seu irmão Nikita, de 23 anos, estava na área de preparação de pizza e que os socorristas "não conseguem tirá-lo" dos escombros.



Kramatorsk, uma cidade de 150.000 habitantes antes da guerra, é o último grande centro urbano controlado pela Ucrânia no leste do país e fica a cerca de 30 quilômetros da linha de frente.