Putin: Rússia pagou US$ 1 bilhão ao grupo Wagner no último ano

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta terça-feira (27) que o país pagou um bilhão de dólares no último ano (4,7 bilhões de reais na cotação atual) ao grupo paramilitar Wagner, três dias após uma rebelião armada fracassada.



"Entre maio de 2022 e maio de 2023, o Estado destinou 86,262 bilhões de rublos (um bilhão de dólares) em pagamentos ao grupo Wagner", afirmou Putin, durante uma reunião com comandantes militares exibida pela televisão russa.



O presidente russo disse que o Estado havia "financiado integralmente" Wagner e destacou que a empresa Concord, grupo de Yevgeny Prigozhin, "ganhou ao mesmo tempo 80 bilhões de rublos" (cerca de 937 milhões de dólares, ou 4,4 bilhões de reais na cotação atual).



"Espero que durante estas operações ninguém tenha roubado ou, por assim dizer, 'roubado pouco'", acrescentou.



"Claro, vamos cuidar de [comprovar] tudo", prometeu.



Antes do conflito na Ucrânia, o Kremlin negou, durante anos, ter qualquer relação com o grupo Wagner.



Além das considerações econômicas, as autoridades russas anunciaram hoje que estão se preparando para transferir o equipamento militar "pesado" do grupo Wagner para o Exército russo.



Os combatentes do grupo poderão optar por ingressar no Exército, mudar-se para a Belarus, ou "voltar para suas casas".