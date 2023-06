Pompeia descobre um afresco de 'pizza', mas sem mussarela

436

Uma esplêndida natureza morta representando uma taça de vinho e o que parece ser uma pizza foi descoberta em Pompeia, anunciou nesta terça-feira (27) o parque arqueológico perto de Nápoles, no sul da Itália.



O afresco possui um fundo preto, "que impressiona pela notável qualidade", e foi descoberto durante escavações nas paredes de uma antiga casa da famosa cidade romana destruída e soterrada pelas cinzas da erupção do Vesúvio, no ano 79.



"O que se vê nesta pintura pompeiana de 2.000 anos atrás se assemelha a uma pizza, mas obviamente não é, pois faltam alguns dos ingredientes mais característicos, como tomate e mussarela", afirmou em comunicado a administração do parque, que é patrimônio mundial da Unesco.



Em formato redondo, a "pizza" é acompanhada por frutas (uma romã e o que parecem tâmaras) e especiarias, representadas por pontinhos amarelados e ocres.



"Impossível não pensar na pizza, que nasceu como um prato 'pobre' no sul da Itália, que agora conquistou o mundo e é servida até em restaurantes premiados com estrelas" da gastronomia, comentou o diretor das instalações de Pompeia, o alemão Gabriel Zuchtriegel.



Colocada em uma elegante bandeja de prata, a "pizza" também é cercada por uma taça de vinho tinto e uma guirlanda de medronheiros amarelos, além das frutas.



Este tipo de representação - conhecido na antiguidade sob o nome grego de "xenia" - inspira-se nos "presentes de hospitalidade" oferecidos aos hóspedes, segundo uma tradição grega que remonta a um período do século III a I antes de Jesus Cristo, disseram os arqueólogos.



A arte estava no átrio de um sobrado de uma padaria, numa zona já explorada entre 1888 e 1891 e onde as buscas foram retomadas em janeiro deste ano.



"Pompeia não cansa de nos surpreender, é um lugar que sempre revela novos tesouros", disse o ministro da Cultura, Gennaro Sangiuliano.



Pompeia, o segundo monumento turístico mais visitado da Itália depois do Coliseu de Roma, tem uma área total de aproximadamente 22 hectares e um terço deste perímetro ainda está enterrado sob as cinzas.