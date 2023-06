'Honduras está em guerra', diz secretário da Presidência na ONU

436

Os níveis de violência e de confrontos convertem Honduras em um país em "guerra", advertiu, nesta segunda-feira (26), o secretário da Presidência do governo hondurenho, Rodolfo Pastor, na ONU.



"Não é uma guerra convencional, não é abertamente uma guerra civil como tal", apontou, mas desde "as mulheres aos jovens estão submetidos a algum tipo de violência, diante da qual temos que atuar com absoluta urgência", disse ante a Comissão para a Consrução da Paz da ONU em Nova York.



Pastor apresentou um panoroma sombrio do país que se deteriorou, segundo ele, desde o golpe institucional de 2009 contra o então presidente Manuel Zelaya, esposo da atual presidente, Xiomara Castro.



Com quase 70% da população abaixo da linha da pobreza - desses, 50% em extrema pobreza -, Honduras é um dos países mais desiguais pois "não tem acesso diário a serviços públicos fundamentais, nem acesso ou garantia aos seu direitos humanos essenciais", afirmou.



Em um país castigado por potentes furacões e tempestades, aproximadamente 12.0000 centros escolares estão danificados ou destruídos e um hospital público não é construído há 30 anos, disse Pastor.



Após atacar a dívida pública - mais de 20 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 96 bilhões, na cotação atual) ou 50% do PIB -, ele destacou que o país está "preso na armadilha da dívida" e considerou necessário revisar o sistema tributário.



A isso, acresentou, se soma a corrupção, a impunidade e o crime organizado, "que é um poder de fato" que coloca o país em uma crise que expulsa "1.000" jovens todos os dias. "O futuro foge", alertou.



"Para isso, é fundamental sua colaboração com Honduras", implorou aos diplomatas presentes na reunião de países como Alemanha, China, Reino Unido, Dinamarca, Costa Rica, Equador e República Dominicana.



O governo da esquerdista Xiomara Castro assinou, em dezembro do ano passado, um acordo com a ONU para estabelecer uma Comissão Internacional Contra a Corrupção e a Impunidade em Honduras (CICIH), a fim de lutar contra esses flagelos que ainda devem ser superados.