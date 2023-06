Biden: Ocidente 'não teve nada a ver' com rebelião do grupo Wagner

436

O presidente americano, Joe Biden, afirmou, nesta segunda-feira (26), que o Ocidente "não teve nada a ver" com a rebelião do grupo Wagner na Rússia, iniciada e abortada no fim de semana.



"Convoquei nossos aliados-chave a uma chamada por Zoom", disse Biden a jornalistas.



"Eles concordaram em que nós temos que ter certeza de não dar a (o presidente russo, Vladimir) Putin nenhuma desculpa (...) para responsabilizar o Ocidente e a Otan por isso", afirmou.



"Deixamos claro que não estávamos envolvidos. Não tivemos nada a ver, era um problema dentro do sistema russo", acrescentou.



"Para manter nossa coordenação, vou falar com os chefes de Estado (...) vou garantir que estejamos de acordo", disse o presidente, para quem é "muito cedo" para tirar conclusões sobre o ocorrido.



Biden disse estar em contato com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para garantir-lhe o apoio de seu país.



O porta-voz do departamento de Estado, Matthew Miller, declarou aos jornalistas que a embaixadora americana na Rússia, Lynne Tracy, disse, no sábado, às autoridades russas que "os Estados Unidos não estavam envolvidos e nem o estarão".



Durante 24 horas, as forças de Yevgeny Prigozhin, chefe do grupo paramilitar Wagner, tomaram várias instalações militares na cidade estratégica de Rostov do Don, no sudoeste da Rússia, e percorreram 600 km em direção a Moscou.



Em Rostov, seus combatentes foram aplaudidos ao deixarem o quartel-general militar que haviam tomado, de onde são coordenadas as operações na Ucrânia.



A rebelião terminou após um acordo, em virtude do qual Prigozhin obteve garantias de imunidade para si e para seus homens em troca do fim do levante. Segundo o Kremlin, ele deve se exilar em Belarus.