Holanda detém 2 pessoas por financiamento ilegal do Hamas

Um homem e sua filha foram presos na Holanda como suspeitos de enviarem mais de cinco milhões de euros ao movimento islamista palestino Hamas, em violação às sanções da União Europeia, anunciou o Ministério Público holandês no domingo (25).



O homem de 55 anos e sua filha, de 25, originários de Leidschendam, próximo a Haia, foram detidos em 22 de junho. São suspeitos de "financiamento em grande escala" do Hamas, indicou o MP.



Os investigadores encontraram importantes somas de dinheiro durante buscas em uma casa em Leidschendam e em uma empresa em Roterdã, e congelaram um conta bancária com um saldo de aproximadamente 750.000 euros (aproximadamente R$ 3,9 milhões), segundo a fonte.



O Ministério Público "suspeita que eles enviaram 5,5 milhões de euros [R$ 28,6 milhões, na cotação atual] a grupos vinculados ao Hamas".



Pai e filha "também são suspeitos de participarem de uma organização criminosa cujo objetivo é apoiar financeiramente o Hamas", acrescentou.



Os suspeitos estavam envolvidos em uma fundação que substituiu uma antiga organização sancionada que enviava fundos ao grupo palestino, declararam os procuradores.



A investigação foi aberta em consequência de transações pouco habituais e da publicação em jornais sobre um evento de arrecadação de fundos na Europa para o movimento islamista.



O Hamas, que governa a Faixa Gaza, está na lista de organizações terroristas da UE desde os atentados de 11 de setembro de 2001.



Um instância inferior da UE removeu o Hamas da lista em 2014, mas o tribunal superior do bloco anulou esse veredicto em 2017.