Rússia diz ter interceptado dois caças britânicos sobre o Mar Negro

436

A Rússia lançou dois de seus aviões de combate para interceptar dois caças britânicos que se aproximavam de sua fronteira sobre o Mar Negro, disse o Ministério russo da Defesa em um comunicado divulgado nesta segunda-feira (26).



"Quando os caças russos se aproximaram, os aviões de combate estrangeiros deram meia-volta e se afastaram da fronteira russa", relatou a nota.



Segundo ele, tratam-se de dois caças Typhoon britânicos, acompanhados de um avião de reconhecimento RC-135.



"Os aviões russos voltaram com toda a segurança à sua base aérea de origem. Não houve violação da fronteira russa", acrescentou o ministério.



Nos últimos meses, este tipo de incidente envolvendo aeronaves russas e ocidentais aumentou no Mar Negro, assim como no Mar Báltico, no âmbito do conflito na Ucrânia.



No fim de maio, a Rússia anunciou ter interceptado quatro bombardeiros estratégicos americanos no Mar Báltico em dois incidentes diferentes em uma semana.



Aeronaves russas também interceptaram aviões franceses, alemães e poloneses.