O grupo paramilitar russo Wagner continuará suas operações no Mali e na República Centro-Africana, apesar da rebelião abortada de seu líder na Rússia no fim de semana, afirmou o ministro das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, nesta segunda-feira (26).



Os membros do grupo Wagner nestes países "estão trabalhando como instrutores. Este trabalho, claro, vai continuar", disse Lavrov em uma entrevista ao canal RT.



O chefe da diplomacia também declarou que a rebelião não afetará as relações da Rússia com "aliados e amigos".