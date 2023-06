436

A principal sede do grupo mercenário russo Wagner em São Petersburgo afirmou, nesta segunda-feira (26), que está operando "normalmente" após a fracassada rebelião incitada por seu líder, Yevgeny Prigozhin, no fim de semana.



"Apesar dos acontecimentos, o centro continua funcionando normalmente, de acordo com a legislação da Federação Russa", afirmou o principal escritório do grupo em um comunicado, em um momento de incerteza quanto ao futuro da empresa.