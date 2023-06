Exército de Ucrânia diz ter libertado localidade na frente sul

436

O Exército ucraniano anunciou nesta segunda-feira (26) que libertou Rivnopil, uma localidade na região de Donetsk na frente sul, na área onde as tropas de Kiev avançaram nas últimas semanas.



"As forças de defesa retomaram Rivnopil. Estamos avançando", disse o vice-ministro da Defesa, Ganna Maliar, no Telegram.



O anúncio da captura de Rivnopil ocorre dois dias depois do fracasso da rebelião armada do chefe do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin.



Rivnopil fica na região de Donetsk, cerca de 100 km a sudoeste de sua principal cidade, onde as forças ucranianas recapturaram várias localidades.



A Rússia admitiu que estava travando combates nesta área em 16 de junho, duas semanas após o início da contraofensiva de Kiev para recuperar os territórios ocupados por Moscou.