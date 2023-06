436

O fundador do grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, continua sendo investigado por sua tentativa frustrada de motim, apesar do anúncio do Kremlin de um acordo que pretende retirar as acusações contra ele, informaram as agências de notícias russas.



"O caso não foi encerrado, a investigação continua", declarou uma fonte da Procuradoria Geral russa, citada pelas três principais agências de notícias russas.