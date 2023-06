436

O Ministério das Relações Exteriores da China indicou neste domingo(25) que seu país apoia os esforços da Rússia para "proteger a estabilidade nacional", em uma primeira reação do governo chinês à rebelião do grupo paramilitar russo Wagner contra o Kremlin.



"Como vizinho amigo e parceiro estratégico, a China apoia a Rússia em seus esforços para proteger a estabilidade do país, desenvolver e alcançar a prosperidade", disse o ministério em comunicado, enfatizando que o que aconteceu na Rússia é um "assunto interno".