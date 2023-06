Motim do grupo Wagner: as 24 horas que abalaram Putin e a Rússia

436





(foto: Getty Images)

Durante uma longa noite e um dia de junho, o notório líder mercenário da Rússia, Yevgeny Prigozhin, encenou uma aparente insurreição, enviando um comboio blindado para Moscou e levantando questões sobre o controle de Vladimir Putin no poder.

O presidente russo ainda acusou seu ex-aliado de traição, embarcando em uma rebelião armada e "uma facada nas costas do nosso país".

Mas no final do sábado, Prigozhin cancelou tudo e ordenou que seus homens voltassem à base.

"Em 24 horas chegamos a 200 km de Moscou. Nesse tempo não derramamos uma única gota de sangue de nossos combatentes", anunciou.

Vinte e quatro horas de caos, e tanto que não sabemos.

O chefe do grupo Wagner estava planejando um golpe?

Prigozhin foi inflexível que isso era "uma marcha por justiça", não um golpe. Fosse o que fosse, acabou muito rápido.

Durante meses, ele desempenhou um papel vital na campanha militar da Rússia na Ucrânia, recrutando milhares para seu grupo de mercenários Wagner, especialmente nas prisões russas.

Ele está há muito tempo em uma rixa pública com os chefes militares que comandam a guerra, mas isso se transformou em uma revolta aberta quando eles tentaram colocar suas forças sob sua estrutura de comando em 1º de julho

(foto: Reuters)

Os combatentes de Wagner cruzaram do leste da Ucrânia ocupada para a grande cidade de Rostov-on-Don, no sul da Rússia, e então subiram a principal rodovia via Voronezh, a caminho de Moscou.

Parecia um momento decisivo na invasão em grande escala da Rússia, que durou 16 meses, na Ucrânia. Mas enquanto o comboio de Wagner se dirigia para o norte, chegaram notícias de um acordo, bizarramente negociado pelo líder da Bielorrússia, Alexander Lukashenko.

Poucos acreditam que a história seja tão simples assim, mas se o Kremlin estiver certo, este pode ser o fim do papel de Prigozhin na guerra e na própria Rússia.

Ele está indo para a Bielo-Rússia e não enfrentará acusações criminais, diz o Kremlin. Seus lutadores receberam a promessa de anistia. Foi totalmente sem sangue? Isso não está claro, pois pelo menos um helicóptero militar foi abatido.

E onde isso deixa Vladimir Putin é outra questão.

Yevgeny Prigozhin deixará a Rússia (foto: Getty Images)

Wagner contra os chefes militares da Rússia

Prigozhin se enfureceu durante meses com o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e o chefe das forças armadas, Valery Gerasimov, sobre o fracasso em fornecer a seus mercenários equipamento e munição suficientes.

Quando o presidente Putin apoiou o prazo para trazer todos os grupos mercenários que lutam na Ucrânia para assinar contratos do Ministério da Defesa, ele recusou, vendo isso como um desafio à sua influência.

Em um longo discurso em 23 de junho, ele disse aos russos que toda a justificativa para sua guerra era uma mentira e apenas uma desculpa para "um pequeno grupo de canalhas" se promover e enganar o público e o presidente.

Então veio uma escalada extraordinária em sua disputa.

Prigozhin acusou os militares de encenar um ataque mortal contra seus homens na Ucrânia. Os militares negaram ter lançado o ataque e o vídeo que apresentou como prova não revelou nada.

No final da sexta-feira, ele anunciou que sua "marcha por justiça" estava em andamento.

"Somos 25 mil e vamos descobrir por que existe tanto caos no país", exclamou Prigozhin. "Quem quiser, junte-se a nós."

O general Sergei Surovikin, vice-comandante das forças na Ucrânia, apelou para que ele recuasse e se submetesse à autoridade do presidente Putin.

Movendo suas forças através da fronteira para Rostov-on-Don durante a noite, ele reivindicou o controle do quartel-general militar de onde a guerra está sendo conduzida, e vídeos mostraram que seus homens no centro da cidade aparentemente não encontraram resistência.

Na manhã de sábado, ele declarou: "Estamos dentro do quartel-general [militar]". A cidade, disse ele mais tarde, foi tomada "sem um tiro".

O serviço de segurança FSB da Rússia abriu um processo criminal. Toda a região de Moscou foi colocada em alerta sob um estrito "regime de operação antiterrorista", assim como Voronezh, a meio caminho da rodovia M4 de Rostov.

Discurso televisionado de Putin

Na manhã de sábado, parecendo severo e determinado, Vladimir Putin fez um discurso de cinco minutos na TV estatal e apelou à união.

"O que estamos enfrentando é precisamente uma traição", disse ele à nação. Sem nomear seu ex-aliado, ele disse que os responsáveis %u200B%u200Bpelo motim militar traíram a Rússia e responderão por isso.

Prigozhin rapidamente negou ter traído seu país e depois criticou o presidente como "profundamente errado".

Até aquele momento, ele nunca havia direcionado sua raiva diretamente para Putin.

Mas suas referências sarcásticas ao "avô feliz" foram amplamente vistas como críticas indiretas. No mês passado, ele perguntou como a Rússia poderia vencer se "esse avô é um completo idiota".

Colunas de veículos blindados Wagner logo foram vistos subindo a rodovia através da região de Voronej e mais ao norte em Lipetsk também.

Um depósito de combustível foi incendiado por um ataque aéreo em Voronej, embora não esteja claro o porquê.

(foto: BBC)

Um desafio ao governo de Putin?

Prigozhin foi inflexível de que não estava desafiando a guerra da Rússia na Ucrânia, apenas os "palhaços" encarregados dela.

Ele também afirmou que não estava contestando a liderança do presidente, embora tenha ameaçado ir para Moscou se suas exigências militares não fossem atendidas.

Por várias horas, Vladimir Putin parecia um líder que havia perdido o controle de uma situação em rápida evolução.

Então, na noite de sábado, chegou a notícia do líder bielorrusso Alexander Lukashenko - outro aliado próximo de Putin - de um acordo.

Prigozhin partiria para a Bielo-Rússia e evitaria acusações criminais. Mais tarde, ele foi visto deixando Rostov em um carro.

Seus combatentes do grupo Wagner escapariam da acusação e aqueles que quisessem poderiam assinar contratos com o Ministério da Defesa.

Onde isso deixa Putin?

Diante disso, ele parece enfraquecido, manipulado por Prigozhin e presidente de um país onde o caos reinou por um dia inteiro.

E confiar no líder da Bielorrússia para salvar o dia parece estranho. Foi a Rússia que apoiou Lukashenko quando os manifestantes paralisaram seu país em 2020, após uma eleição amplamente vista como fraudada.

A presidência ucraniana disse que ele foi humilhado.

Mas há outra visão também, a de que os russos agora viram a alternativa a uma presidência de Putin, que por várias horas parecia anarquia.

Os militares também encontraram uma maneira de colocar sob seu controle uma força potencialmente inflamável de 25 mil mercenários. Isso ainda tem que acontecer, mas seu líder turbulento, Yevgeny Prigozhin, está fora de cena.