O homem forte da Chechênia, Ramzan Kadirov, anunciou neste sábado que enviou seus homens para "zonas de tensão" na Rússia, que enfrenta uma rebelião do grupo paramilitar Wagner.



"Combatentes do Ministério da Defesa e da Guarda Nacional chechena já se deslocaram para as zonas de tensão", disse no Telegram Kadirov, aliado próximo do presidente russo, Vladimir Putin. "A rebelião deve ser reprimida (...) estamos prontos!", acrescentou.