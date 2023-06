436

O líder do grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, afirmou neste sábado que tomou a base militar do Exército russo em Rostov (sul) sem precisar fazer qualquer disparo, e disse ter o apoio da população.



"Por que o país nos apoia? Porque estamos realizando uma marcha por justiça", disse o chefe do Wagner, a quem o presidente russo, Vladimir Putin, acusou de "traição", em uma mensagem de áudio transmitida pelo Telegram.



"Entramos em Rostov e, sem um único tiro, tomamos o prédio da sede", acrescentou.