Oito aviões militares chineses se aproximam de águas de Taiwan

O Ministério da Defesa taiwanês afirmou neste sábado(24) que oito aviões militares chineses cruzaram a "linha mediana" do estreito de Taiwan, que separa a ilha do continente, e se aproximaram de suas águas.



Taiwan vive sob a ameaça constante de uma invasão da China, que considera a ilha como sua província, mas que não não conseguiu reunificar ao restante de seu território desde o final da guerra civil chinesa em 1949.



O ministério da Defesa de Taiwan afirmou neste sábado que 19 aviões, incluindo caças J-10 e J-16, foram detectados em torno de seu território. Oito cruzaram a "linha mediana do estreito de Taiwan", uma fronteira invisível que separa a ilha do continente, até aproximadamente 44 km das costas taiwanesas, indicou em nota.



"Além disso, cinco navios da Marinha chinesa realizaram um patrulha conjunta", continuou, afirmando acompanhar de perto a situação e ter mobilizado aviões e navios de patrulha em resposta a este incidente.



As relações entre Pequim e Taipei se deterioraram nos últimos anos e a China multiplica suas incursões à Zona de Identificação de Defesa Aérea, ADIZ (sigla em inglês), de Taiwan. Nesta área, definida unilateralmente pelos países, aeronaves estrangeiras devem se identificar por razões de segurança nacional.



Os cruzamentos da linha mediana são geralmente menos frequentes que as incursões à ADIZ. No início de junho, mais de 30 aviões de guerra chineses entraram na ADIZ de Taiwan em apenas seis horas.