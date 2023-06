436

O patriarca Kirill, líder da Igreja ortodoxa russa e aliado do presidente Vladimir Putin, pediu "unidade", neste sábado (24), frente às "tentativas de semear a discórdia" em meio a uma rebelião armada do grupo paramilitar Wagner.



"Qualquer tentativa de semear a discórdia no país é um dos maiores crimes que não se pode justificar", declarou em nota publicada pelo patriarcado.



"Faço um apelo aos que pegaram em armas para apontá-las contra seus irmãos que reconsiderem" sua decisão, acrescentou, dizendo "apoiar os esforços de (Putin) para impedir a agitação" no país.