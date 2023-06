436

Autoridades da ocupação russa em regiões ucranianas expressaram, neste sábado (24), apoio ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, que enfrenta uma rebelião armada do grupo paramilitar Wagner.



Os dirigentes russos das regiões de Donetsk e Lugansk (leste), e de Zaporizhzhia e Kherson (sul), declararam, em comunicados separados publicados no Telegram, que suas respectivas regiões estão "com o presidente!". A Rússia reivindica a anexação destas regiões.