436

O presidente russo, Vladimir Putin, admitiu neste sábado (24) que a situação é "difícil" na cidade de Rostov, no sul do país, onde o grupo paramilitar Wagner afirma controlar as instalações militares, incluindo um aeródromo.



"Serão tomadas medidas decisivas para estabilizar a situação em Rostov, que é difícil", declarou Putin em uma mensagem à nação, na qual ele especificou que o funcionamento dos "órgãos de administração civil e militar está de fato bloqueado" nessa cidade, onde está localizado o quartel-general militar russo da ofensiva na Ucrânia.