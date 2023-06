436

O empresário opositor Mikhail Khodorkovsky pediu neste sábado aos russos que ajudem o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, em sua rebelião contra o comando militar de Moscou.



"Precisamos ajudar agora, e depois, se for necessário, lutaremos também", expressou o empresário, um ex-magnata do petróleo, nas redes sociais. Ele ressaltou que é importante apoiar "até o diabo" se ele decidir enfrentar o Kremlin.