O comandante do grupo paramilitar Wagner declarou neste sábado (24) que ele e seus



25.000 homens estão "prontos para morrer" para "libertar o povo russo" do comando militar de Moscou, contra o qual se declarou em rebelião.



"Todos nós estamos prontos para morrer. Todos os 25.000 e, depois, outros 25.000", afirmou Yevgeny Prigozhin em nova mensagem de áudio publicada no Telegram. "Estamos morrendo pelo povo russo, que tem que ser libertado daqueles que bombardeiam a população civil."