Defesa aérea é ativada em Kiev; explosões em Kharkiv, segundo autoridades

Os sistemas de defesa aérea ucranianos foram ativados neste sábado (24, noite de sexta em Brasília) em Kiev, enquanto explosões foram ouvidas na segunda maior cidade do país, Kharkiv.



"A defesa aérea foi ativada na capital", informou a administração militar de Kiev no Telegram.



O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, indicou que as explosões foram registradas no distrito de Solomianski, no oeste de Kiev.



"Fragmentos de foguete atingiram um estacionamento. Equipes de emergência estão no local", escreveu o prefeito da capital nas redes sociais.



Por sua vez, o prefeito de Kharkiv, Ihor Terekhov, escreveu nas redes sociais que "foram ouvidas explosões" naquela cidade.



Além disso, a força aérea relatou o lançamento de mísseis em direção às províncias setentrionais de Sumy e Poltava, bem como Dnipro, no centro da Ucrânia.