436

O líder do grupo paramilitar Wagner prometeu neste sábado (24) "ir até o fim" para depor o comando militar russo, e afirmou que suas tropas irão "destruir tudo o que estiver' no seu caminho.



"Continuamos, chegaremos até o fim", declarou Yevgeny Prigozhin em mensagem de áudio publicada no aplicativo Telegram, após anunciar que suas forças entraram em território russo pela região de Rostov.