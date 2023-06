436

O Serviço de Segurança russo (FSB) acusou o líder do grupo mercenário Wagner de tentar iniciar um "conflito armado" e instou seus combatentes a detê-lo, de acordo com um comunicado publicado neste sábado (24, noite de sexta em Brasília) por agências de notícias russas.



"As declarações de (Yevgeny) Prigozhin e suas ações são um chamado para iniciar um conflito armado civil e uma punhalada pelas costas nos soldados russos que lutam contra as forças fascistas ucranianas", dizia o comunicado, que instava os combatentes de Wagner a "tomarem medidas para detê-lo".