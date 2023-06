Guatemala declara 'emergência' energética por falta de chuvas

436

A Guatemala declarou, nesta sexta-feira (23), uma "situação de emergência" energética devido à escassez de chuvas, que diminuíram em até 20% em relação ao ano passado por causa do fenômeno El Niño, informou o governo.



Em uma resolução, o Ministério de Energia e Minas tomou a medida diante da diminuição das chuvas que poderá afetar a geração e fornecimento de energia elétrica.



O documento apontou que o Instituto de Meteorologia e Hidrologia (Insivumeh) previu que a chuva será entre 10% e 20% abaixo dos níveis normais em consequência do fenômeno El Niño, que afeta diretamente a produção hidrelétrica.



Na Guatemala, 52% da eletricidade é gerada por meio de usinas hidrelétricas, 40% em térmicas e 8% em cogeradores (eólica, solar, geotérmica, entre outros), segundo dados oficiais.



A Insivumeh também apontou que essas condições afetarão principalmente os departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Izabal, a região dos vales do oriente e norte do altiplano central, habitado por indígenas maias.



A "situação de emergência" do Sistema Interconectado da América Central irá durar três semanas, embora exista a possibilidade de prorrogação se as condições continuarem, esclareceu a pasta.



Embora não se preveja racionamentos de energia, o Administrador do Mercado Atacadista (AMM) está autorizado a tomar "as medidas necessárias e excepcionais para garantir a segurança e fornecimento de eletricidade".



Entre as medidas estão: priorizar o fornecimento da demanda frente à operação ao mínimo custo e limitar os horários de manutenção das unidades geradas e das instalações de transmissão. Também adotar e implementar um controle adicional de estoques e adquirir combustíveis por encomenda.



Por último, restringir as exportações de energia elétrica priorizando o uso da oferta disponível para abastecer a demanda de energia elétrica do país, já que a Guatemala a exporta para Costa Rica, Salvador, Honduras e Nicarágua.