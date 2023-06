Prefeito e ex-ministra buscam candidatura opositora à presidência na Argentina

436

O prefeito de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, e a ex-ministra de Segurança Pública, Patricia Bullrich, formalizaram nesta sexta-feira (23) suas pretensões de disputar a candidatura presidencial da coalizão opositora de centro-direita Juntos por el Cambio para as eleições de 22 de outubro na Argentina.



"Nós, argentinos, estamos cada vez mais próximos de fazer uma mudança em nossas vidas, a mudança definitiva. Isso é o importante, que se marque um ponto de inflexão", declarou Rodríguez Larreta em um evento em que apresentou seu companheiro de chapa, o governador de Jujuy, Gerardo Morales.



Pouco depois, foi a vez de Bullrich, que oficializou sua aspiração junto com o líder Luis Petri. "O compromisso desta chapa é uma mudança de base", garantiu.



A campanha eleitoral avança em um contexto de crise econômica, com altíssima inflação (114% interanual) e forte queda das reservas internacionais, que afeta negativamente a imagem do presidente peronista de centro-esquerda, Alberto Fernández.



Rodríguez Larreta, de 57 anos, e Bullrich, de 67, ambos do partido Propuesta Republicana do ex-presidente liberal Mauricio Macri (2015-2019), têm como candidatos a vice-presidente líderes da Unión Cívica Radical, partido social-democrata que faz parte da Juntos por el Cambio.



As duas chapas vão se enfrentar nas eleições primárias em 13 de agosto, nas quais também serão escolhidos os candidatos da governista Unión por la Patria, da coalizão peronista de centro-esquerda Frente de Todos, e de outros grupos, tanto de esquerda quanto de extrema direita.



Duas lideranças governistas, o ministro do Interior, Eduardo "Wado" de Pedro e o embaixador no Brasil, Daniel Scioli, manifestaram sua intenção de buscar a candidatura à presidência pelo Unión por la Patria, mas ainda não se sabe se juntos na mesma chapa ou não.



Fernández e sua vice-presidente, Cristina Kirchner, descartaram ser candidatos. O prazo de inscrição nas listas de postulantes às primárias se encerra no sábado à meia-noite.



De participação obrigatória, as eleições primárias definirão também as candidaturas ao Congresso, que será parcialmente renovado, ao governo da província de Buenos Aires e à prefeitura da capital.