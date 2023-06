436

O chefe do grupo de mercenários Wagner afirmou, nesta sexta-feira (23), que vai "conter" a liderança militar de Moscou e pediu aos russos que não resistam às suas forças.



"O conselho de comandantes do Grupo Wagner tomou uma decisão - o mal que a liderança militar do país traz deve ser contido", disse Yevgeny Prigozhin em uma mensagem de áudio divulgada por seus porta-vozes, instando os russos a permanecerem calmos.