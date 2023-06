436

O líder do grupo paramilitar russo Wagner acusou, nesta sexta-feira (23), o Exército regular da Rússia de bombardear suas bases na retaguarda do front com a Ucrânia, provocando "um grande número" de vítimas entre os seus combatentes.



"Foram realizados bombardeios, bombardeios com mísseis, contra nossas bases de retaguarda. Muitos de nossos combatentes morreram", declarou o líder do grupo, Yevgeny Prigozhin, prometendo "responder" a esses ataques, em uma mensagem de áudio difundida por seu serviço de imprensa.