Vulcão Ubinas, no Peru, inicia novo processo de erupção

O vulcão Ubinas, o mais ativo do Peru, iniciou depois de quatro anos um novo processo de erupção, com a emissão de uma coluna de cinzas, informou nesta sexta-feira (23) a Defesa Civil (Indeci).



"As primeiras emissões de cinzas foram registradas no vulcão Ubinas (Moquegua), que atingiram uma altura aproximada de 1 km acima do topo do vulcão e se dispersaram na direção leste, dando início a um novo processo eruptivo", indicou uma declaração da Indeci.



"Essa atividade observada pode gerar explosões vulcânicas com emissões de cinzas superiores a 2 km nos próximos dias, o que afetaria os centros habitados localizados no vale de Ubinas", acrescentou.



A uma altitude de 5.672 metros, o vulcão Ubinas está localizado na região de Moquegua, 1.250 km ao sul de Lima.



Cerca de 1.700 pessoas podem ser evacuadas se a atividade aumentar. O último processo eruptivo ocorreu em 2019.



"Estamos observando atentamente a evolução do novo processo eruptivo do vulcão. Não descartamos que novas emissões de cinzas de maior volume ocorram nas próximas horas ou dias", disse Marco Rivera, pesquisador do IGP.



O governo regional de Moquegua proibiu a subida ao vulcão.



O Ubinas, juntamente com o Sabancaya (5.975 de altitude) na região de Arequipa, são os vulcões mais ativos do Peru.