Otan conclui exercício aéreo mais importante de sua história

436

A Otan completou nesta sexta-feira (23) o exercício aéreo mais importante de sua história na Europa central e no leste do continente, uma demonstração de unidade de seus membros contra possíveis ameaças da Rússia.



"Queríamos mostrar que essas 25 nações diferentes poderiam operar juntas desde o primeiro dia, e assim o fizemos", disse o chefe da força aérea alemã, Ingo Gerhartz.



Cerca de 250 aviões militares de 25 países membros e parceiros da Otan, incluindo a Suécia, candidata a se tornar membro da Aliança, participaram das chamadas manobras "Air Defender 23" coordenadas pela Alemanha.



Até 10.000 pessoas participaram desses exercícios destinados a fortalecer a interoperabilidade e proteção contra drones e mísseis de cruzeiro em caso de ataque a cidades, aeroportos ou portos localizados em território da Otan.



"Os exercícios foram um sucesso total, não apenas no nível tático, mas também no nível organizacional", disse Gerhartz da base aérea de Jagel, na região alemã de Schleswig-Holstein.



Mas esses movimentos também pretendiam enviar uma mensagem, especialmente para a Rússia, explicou a embaixadora dos EUA na Alemanha, Amy Gutmann.



"Eu ficaria muito surpresa se um líder mundial não percebesse o que isso mostra em termos de espírito desta aliança, o que significa a força desta aliança, e isso inclui o senhor [Vladimir] Putin", afirmou.



A guerra da Rússia contra a Ucrânia mobilizou a aliança militar ocidental e levou a Finlândia e a Suécia a se candidatarem à adesão à Otan.