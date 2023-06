Líderes pedem 'transformação' das finanças mundiais em cúpula sobre o clima

436

Líderes de todo o mundo defenderam nesta quinta-feira (22), em Paris, uma "transformação" do sistema financeiro que permita aos países em desenvolvimento evitar o dilema de custear a luta contra a pobreza ou as mudanças climáticas.



"A crise climática implica um grande plano Marshall global de investimentos", baseado em taxar as transações financeiras e "trocar dívida por ação climática", sugeriu o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que, juntamente com outros 40 líderes, entre eles o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, discutem até amanhã em Paris como promover um novo paradigma financeiro internacional.



"Nenhum país deve ter que escolher entre reduzir a pobreza e proteger o planeta", declarou o presidente francês, Emmanuel Macron, no discurso de abertura do encontro, no qual defendeu um "choque de financiamento público" e mais investimentos privados.



O objetivo do evento é revisar a arquitetura financeira internacional, que nasceu com os acordos de Bretton Woods em 1944, quando a prioridade era reconstruir a Europa, para adaptá-la aos desafios do século XXI, como as mudanças climáticas.



A ideia foi apresentada no fim de 2022, na reunião de cúpula do clima COP27, pela primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, que exigiu hoje uma "transformação absoluta", e não apenas "uma reforma".



Os países em desenvolvimento consideram difícil obter acesso aos financiamentos do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial (BM), dos quais necessitam para enfrentar ondas de calor, secas e inundações, e para combater a pobreza.



A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, afirmou que as coisas já começaram a mudar e que a organização conseguiu redistribuir os 100 bilhões de dólares (480 bilhões de reais) de direitos especiais de saque prometidos aos países pobres para o desenvolvimento e a transição climática.



Aos pés da Torre Eiffel, em um ato que antecedeu um show por ocasião da reunião de cúpula, Lula enfatizou que "quem poluiu o planeta nestes últimos 200 anos foram aqueles que fizeram a Revolução Industrial, por isso têm que pagar sua dívida histórica com o planeta Terra". O brasileiro enfatizou "a responsabilidade dos países ricos de financiar os países em desenvolvimento que têm reservas florestais", indispensáveis para enfrentar o aquecimento global.



- Roteiro -



O objetivo da reunião de cúpula é ambicioso: criar musculatura financeira para enfrentar três crises interconectadas, a luta contra a pobreza, a descarbonização da economia e a proteção da biodiversidade, de acordo com Macron.



Embora o encontro busque traçar um roteiro para outras reuniões internacionais, já existem ideias sobre a mesa, que incluem a ampliação da capacidade de empréstimo do FMI e dos bancos regionais de desenvolvimento, assim como o alívio da dívida dos países mais vulneráveis.



A França quer dar "um impulso político" à ideia de uma taxa mundial sobre as emissões de carbono do comércio marítimo. O Banco Mundial irá ampliar sua capacidade de ajuda internacional com novas "ferramentas", como "oferecer uma pausa no pagamento da dívida em caso de catástrofes, anunciou seu presidente, Ajay Banga.



A secretária do Tesouro americana, Janet Yellen, indicou que Washington irá fazer pressão em Paris para que os credores dos países pobres e em desenvolvimento possam participar das negociações de reestruturação de suas dívidas.



Como exemplo desta conscientização, um grupo de países ricos e de bancos de desenvolvimento se comprometeu a mobilizar 2,7 bilhões de dólares (13 bilhões de reais) para ajudar o Senegal a reduzir sua dependência das energias fósseis. E os países credores da Zâmbia concordaram em reestruturar 6,3 bilhões de dólares (30 bilhões de reais) da dívida do país africano, que decretou moratória em 2020.



- Show pelo planeta -



Os países em desenvolvimento costumam criticar as nações ricas por alegarem que não têm recursos para ajudar no combate às mudanças climáticas e à pobreza ao mesmo tempo que apoiam a Ucrânia em sua guerra e resgatam bancos americanos.



A pressão da sociedade civil também foi sentida em Paris, onde jovens ativistas ambientalistas, como a sueca Greta Thunberg e a equatoriana Helena Gualinga, participaram de um debate sobre o "poder do ativismo", no Teatro de Chatelet. Greta expressou ceticismo sobre o efeito da reunião de cúpula. "O planeta não está morrendo, está sendo morto, e nós sabemos quem são as pessoas que o estão matando."



O show aos pés da Torre Eiffel contou com os artistas Billie Eilish, Lenny Kravitz e Jon Batiste. O primeiro dia de cúpula foi encerrado com um jantar no Palácio do Eliseu, sede da presidência francesa.