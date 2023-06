Golpista conseguiu permanecer 603 noites grátis em hotel da Índia

436

A polícia indiana está investigando um suposto golpista que passou quase dois anos em um hotel cinco estrelas sem pagar, aparentemente subornando a equipe para manipular os registros, informou a imprensa local nesta quinta-feira (22).



Ankush Dutta reservou um quarto no hotel Roseate House, em Nova Délhi, em 30 de maio de 2019, e deveria partir no dia seguinte.



Ele estendeu sua estadia por 603 noites até sair em 22 de janeiro de 2021, deixando para trás uma fatura não paga no valor de US$ 70.000 (em torno de 333 mil reais na cotação atual, a R$ 4,76).



"A falsificação das contas foi feita para ocultar as dívidas pendentes reais", diz a denúncia policial, citada pelo jornal Indian Express.



Os responsáveis pelo hotel também apresentaram uma queixa policial contra vários funcionários por conspiração, falsificação e fraude.



Os funcionários disseram suspeitar de que membros da equipe tenham sido subornados para manipular os sistemas informáticos internos.



Não foi possível contatar imediatamente os responsáveis pelo Roseate House.