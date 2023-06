China confirma 53 mortes em colapso de mina em fevereiro

436

A China confirmou que 53 pessoas morreram no colapso parcial de uma mina de carvão em fevereiro na região da Mongólia Interior, informou a imprensa estatal.



Dezenas de pessoas foram consideradas desaparecidas depois que uma encosta de 180 metros de altura desabou sobre a mina a céu aberto na localidade remoa de Alxa League, sepultando pessoas e veículos.



As equipes de emergência retiraram seis sobreviventes e seis corpos do local. As autoridades não voltaram a atualizar o balanço durante meses.



O canal estatal CCTV informou na quarta-feira que 47 pessoas declaradas como desaparecidas após o incidente "foram confirmadas como sem sinais vitais", citando como fonte a unidade regional de emergências.



"O trabalho de busca e resgate foi concluído", afirmou a CCTV, acrescentando que "o colapso de 22 de fevereiro (...) deixou 53 mortos".



Alxa League é área de pouca população, cuja economia depende em grande parte da mineração e de outras atividades extrativas.