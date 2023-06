Israel destrói casa de palestino acusado de matar soldado

436

Israel destruiu nesta quinta-feira (22) em Nablus, norte da Cisjordânia, a casa de um palestino acusado de matar um soldado em outubro de 2022.



Os soldados israelenses entraram na cidade durante a noite e saíram durante a manhã, após a destruição do apartamento de Kamal Juri, afirmaram testemunhas.



O exército confirmou a destruição em um comunicado e recordou que derrubou, em 15 de junho, a casa em Nablus de de Osamma Tawil, acusado de ter participado ao lado de Kamal Juri no ataque que matou um soldado, Ido Baroukh, em outubro de 2022.



Os dois suspeitos estão presos em Israel.



A política israelense de destruir as casas dos palestinos acusados de executar ataques mortais contra Israel, ou tornar suas residências inabitáveis, foi denunciada por organizações de defesa dos direitos humanos que a equiparam a uma punição coletiva.



O governo israelense insiste que a medida tem efeito de dissuasão.